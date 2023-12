Kiel (ots) - Gestern Nacht hielten eine Beamtin und zwei Beamte des Kriminaldauerdienstes nach einem Hinweis eines aufmerksamen Bürgers einen offenkundig alkoholisierten Fahrzeugführer am Dreiecksplatz an. Sie beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Am 05.12.2023 um 00:07 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der ...

