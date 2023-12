Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231206.1 Kiel: Zeugen nach Raubtat gesucht

Kiel (ots)

Am vergangenen Samstag, 02.12.23, kam es in der Straße Kleiner Kuhberg zu einem Raub. Der 61-jährigen Geschädigten wurde der Rucksack entrissen. Die beiden Täter flüchteten. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Nach jetzigem Ermittlungsstand ging die Rentnerin gegen 13:40 Uhr, die auf einen Gehstock angewiesen ist, die Straße Kleiner Kuhberg in Richtung Exerzierplatz entlang. In Höhe des dortigen asiatischen Restaurants habe ihr einer der beiden männlichen Täter den Gehstock weggetreten, so dass sie zu Fall kam. Die zweite männliche Person habe ihr zeitgleich den Rucksack weggerissen. Dann seien beide Personen in Richtung Exerzierplatz / Rathausstraße geflüchtet.

Die Geschädigte beschreibt die erste männliche Person als sehr gepflegt, ca. 165 cm groß und sportlich. Er soll langes braunes, zum Zopf gebundenes, Haar haben. Er soll eine grüne Bomberjacke und eine braune Hose und braune Schuhe getragen haben. Die zweite Person soll ca. 175 - 180 cm groß, dunkelhaarig (nach hinten gegeelt) und mit einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet gewesen sein. Zudem soll er weiße Schuhe getragen haben.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

