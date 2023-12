Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231205.1 Kiel: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer am Dreiecksplatz

Kiel (ots)

Gestern Nacht hielten eine Beamtin und zwei Beamte des Kriminaldauerdienstes nach einem Hinweis eines aufmerksamen Bürgers einen offenkundig alkoholisierten Fahrzeugführer am Dreiecksplatz an. Sie beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Am 05.12.2023 um 00:07 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Einsatzleitstelle der Polizei, um einen betrunkenen Gast eines Pubs zu melden, der in diesem Moment in einen Pkw gestiegen und davongefahren sei.

Die Polizistin und die Polizisten der Bezirkskriminalinspektion stellten das Auto kurz nach dem Anruf am Dreiecksplatz fest und hielten es an. Der Fahrer des Toyotas verweigerte zwar einen Atemalkoholtest, war dem Anschein nach aber erheblich alkoholisiert. Daher verbrachten die Beamtin und die Beamten den 36-Jährigen folgend in das Dienstgebäude der Bezirkskriminalinspektion, um eine Blutprobe durch einen Arzt entnehmen zu lassen. Des Weiteren beschlagnahmten Sie den Führerschein des Fahrers und stellten den Schlüssel des Autos sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Nachdem ein Beamter den Beschuldigten darüber belehrte, dass das weitere Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Verkehrsraum nach der Beschlagnahme des Führerscheins eine weitere Straftat darstellte, entließ er den Fahrer aus den polizeilichen Maßnahmen.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Das Polizeibezirksrevier führt die weiteren Ermittlungen.

Kai Teichmann

