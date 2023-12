Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231204.2 Kiel: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Bargeld

Kiel (ots)

Vergangenen Mittwoch erbeuteten vermeintliche Handwerker in zwei Fällen Bargeld und Schmuck. Sie erschlichen sich zuvor unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnungen der beiden Seniorinnen in den Stadtteilen Hassee und Blücherplatz.

Nach Angaben der 77 Jahre alten Bewohnerin einer Wohnung in der Rendsburger Landstraße (zwischen Braustraße und Streitkamp) hätten gegen 14:15 Uhr zwei Personen an ihrer Wohnungstür geklingelt und angegeben, dass es aufgrund von Bauarbeiten zu einer Verschmutzung einer Wasserleitung gekommen sei und sie nun das Wasser in der Wohnung überprüfen müssten. Hierzu hätten sie in ihrer Gegenwart Wasser in der Küche laufen lassen. Nachdem die Männer die Wohnung verlassen hätten, habe die Frau das Fehlen von Schmuck bemerkt, der sich in einem anderen Raum der Wohnung befunden habe. Es ist daher nicht auszuschließen, dass eine weitere Person unbemerkt die Wohnung betreten hat.

Kurz darauf, gegen 15 Uhr, kam es zu einer gleichartigen Tat in der Esmarchstraße, die sich zwischen Forstweg und Graf-Spee-Straße befindet. Auch hier seien zwei Männer an der Wohnungstür der 82-jährigen Bewohnerin erschienen und hätten angegeben, dass es in der Nähe einen Wasserrohrbruch gegeben habe und man nun den Wasserdruck überprüfen müsse. Nachdem die Männer ihre Wohnung verlassen hätten, habe sie bemerkt, dass Schmuck und Bargeld fehlten. Auch hier ist nicht auszuschließen, dass eine dritte Person die Wohnung unbemerkt betreten und die Räume durchsucht hat.

Die Beschreibungen der Männer ähneln sich, so dass die Polizei davon ausgeht, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte. Einer der Männer soll etwa 190 cm groß, ca. 40 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Er soll kurzes, dunkles Haar haben. Der zweite vermeintliche Handwerker soll etwa 170 cm groß und etwa 55 Jahre alt sein sowie eine korpulente Statur haben. Er habe eine grüne Daunenjacke getragen und soll eine Beinahe-Glatze haben. Beide hätten akzentfrei deutsch gesprochen und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild gehabt.

Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Anschriften auffällige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Grundsätzlich raten wir dazu, fremden Personen keinen Einlass in die eigenen vier Wände zu gewähren. Seien Sie stets misstrauisch, wenn Ihnen Notlagen vorgetragen werden oder vermeintliche Handwerker plötzlich vor der Tür stehen. Fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach, ob diese Handwerker beauftragt hat.

Sollten Sie dennoch Personen Zutritt gewähren, lassen Sie sich eine Auftragsbescheinigung oder einen Ausweis zeigen und fotografieren Sie diesen gegebenenfalls. Schließen Sie eigenständig die Haustür hinter sich, damit keine weiteren Personen unbemerkt in die Wohnung gelangen können. Lassen Sie nicht zu, dass sich die Personen alleine in Räumen aufhalten. Informieren Sie im Zweifel Nachbarn oder Angehörige und die Polizei über 110.

Weitere Informationen und Präventionshinweise zum Thema finden sich hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell