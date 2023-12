Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231207.1 Kiel: Imponiergehabe führt zu Fahrverbot

Kiel (ots)

Gestern Nachmittag führten Polizeikräfte eine Geschwindigkeitskontrolle im Stadtteil Gaarden durch. 78 Personen überschritten die Höchstgeschwindigkeit. Den - im negativen Sinne - Spitzenreiter erwartet nun ein Fahrverbot.

Am 06.12.2023 in der Zeit von 13:30 bis 16:00 Uhr kontrollierte der Geschwindigkeitsmesstrupp des Polizeibezirksreviers Kiel im Rahmen der Schulwegsicherung die Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen in der Preetzer Straße. Insgesamt durchfuhren 1022 Fahrzeuge die Messstelle in Höhe Hausnummer 127. Mit einer Quote von 7,6 % überschritten 78 Fahrzeugführende trotz widriger Straßenverhältnisse die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Polizisten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Ein Fahrer eines tiefergelegten Autos beschleunigte im Bereich der dortigen Bushaltestelle auf 72 km/h, offenbar um den etwa 40 auf den Bus wartenden Schülern zu imponieren. Den Mann erwarten nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 260 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot vom einem Monat.

Die Polizeidirektion Kiel wird auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Kai Teichmann

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell