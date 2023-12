POL-KI: 231211.2 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Probsteierhagen (ots) - Gestern Nachmittag führten Polizeikräfte eine Geschwindigkeitskontrolle in Probsteierhagen durch. Insgesamt passierten 913 Verkehrsteilnehmer die Kontrollstelle. Ein Fahrzeugführer war doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt, ihn erwartet neben zwei Punkten in Flensburg ein Fahrverbot und ein Bußgeld. Am 10.12.23 in der Zeit zwischen 13 und ...

mehr