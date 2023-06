POL-EL: Werlte - 15-Jährige mit Mofa gestürzt und schwer verletzt

Schüttorf (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 25. Mai 22.00 Uhr und 31. Mai 8.50 Uhr mehrere Kupferfallrohre vom Gebäude des SV Suddendorf / Samern e.V. in der Straße Am Dorfplatz. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner ...

