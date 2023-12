Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen PKW und Kind

Pößneck (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde ein Mädchen durch einen Unfall in Pößneck verletzt. Ein 84-Jähriger fuhr mit seinem PKW die Bundesstraße 281 von Neustadt an der Orla kommend in Richtung Saalfeld entlang. Am Kreisverkehr auf Höhe des Kauflands überquerte zu dem Zeitpunkt eine 12-Jährige den Fußgängerüberweg. Aus unbekannter Ursache kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fußgängerin- das Mädchen wurde dadurch verletzt und kam ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell