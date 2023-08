Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Kleintransporter brennt in Neuenhäusen in Vollbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Am 05. August um 4:27 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Fahrzeugbrand in die Spörckenstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle bestätigte sich die Meldung. Auf einem Parkplatz brannte ein Kleintransporter in voller Ausdehnung. Zur Brandbekämpfung wurden zwei C-Rohre unter Atemschutz vorgenommen. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache und die Polizei. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell