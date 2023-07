Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in Küche

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Feuer in Küche

Um 14:24 Uhr wurde die Feuerwehr Celle mit dem Einsatzstichwort "Rauch aus Wohnung" in den Stadtteil Westercelle alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle in der Dasselsbrucher Straße bestätigte sich die Meldung. Gewaltsam drangen die Einsatzkräfte in die betroffene Wohnung ein, diese war bereits stark verraucht. Personen befanden sich jedoch nicht in der Wohnung. Als Ursache stellte der vorgehende Trupp unter Atemschutz brennende Gegenstände auf dem Herd fest.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Westercelle und Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell