FW Celle: Celler Feuerwehr am Samstag und Sonntag mehrfach gefordert!

Celle (ots)

Zu insgesamt 12 Einsätzen rückte die Feuerwehr Celle am Samstag und Sonntag aus.

Am Samstag war die Celler Feuerwehr zunächst um halb 10 bei einer Notfalltüröffnung im Nordfeld im Einsatz, bevor sie um 9:57 Uhr zu einem brennenden Komposthaufen in die Straße "Zum Kiebitzsee" alarmiert wurde. Über diesen Einsatz berichteten wir bereits ausführlich sowie über das Feuer an einem Gebäude im Stadtteil Groß Hehlen um 22:44 Uhr. Hier erfolgte am Sonntag eine Nachkontrolle. Zwischenzeitlich war es am Samstag um 17:20 Uhr noch zu einem gemeldeten Böschungsbrand in der Bahnhofstraße gekommen. Hier konnte die Feuerwehr keinen Brand feststellen.

Am Sonntag um 15:26 Uhr kontrollierte die Feuerwehr eine Wohnung in der Allerstraße nach einem Brand. Hier hatte zuvor der alarmierte Hausnotrufdienst vorbildlich gehandelt. Es hatte auf dem Herd gebrannt. Bereits um 15:48 Uhr folgte der nächste Einsatz, ein Fettbrand auf einem Grill in der Sankt-Annen-Straße. Wenige Minuten nach dieser Alarmierung meldete die Leitstelle einen Badeunfall in Altencelle, wir berichteten. Um 18:04 Uhr dann der nächste Einsatz. Ein Rauchmelder hatte in der Hornbostelstaße ausgelöst, ein Fehleinsatz. Ein größerer Ast auf der Fahrbahn in der Nienburger Straße war Grund für eine Alarmierung um 21:15 Uhr. 30 Minuten später erfolgte eine Erkundung aufgrund eines wetterbedingten Einsatzes in der Hafenstraße. Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Die Alarmierung zum letzten Einsatz erfolgte um 23:37 Uhr zu einer Notfalltüröffnung in der Eltzestraße.

