Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer droht auf Wald überzugreifen!

Celle (ots)

Am Samstagvormittag wurde die Feuerwehr Celle zu einem gemeldeten Komposthaufenbrand mit einer Größe von ca. 10 X 10 Metern in die Straße "Zum Kiebitzsee" alarmiert. Das Feuer drohte auf einen benachbarten Wald überzugreifen. In Teilen war eine Brandausbreitung bereits erfolgt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten Bewohner der dortigen Kleingartenanlage bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet und mit mehreren Gartenschläuchen eine Ausbreitung des Brandes verhindert. Durch die Feuerwehr wurde die weitere Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren durchgeführt.

Ein Dank der Feuerwehr geht an alle Ersthelfer für ihren Einsatz und die somit verhinderte Ausbreitung des Feuers.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell