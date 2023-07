FW Celle: Brennt Hecke in der Lüneburger Heerstraße

Celle (ots) - Heute ist der erste Ferientag in Niedersachsen und viele Familie werden in den nächsten Wochen in den Sommerurlaub reisen. Sommer, Sonne und Spaß stehen dann auf dem Stundenplan - und wenn doch mal etwas passiert? Europaweit erreichen Hilfesuchende über den Notruf 112 gebührenfrei die nächste Notrufzentrale und erhalten schnelle und qualifizierte Hilfe. "Wichtig ist, ob Rettungsdienst, Polizei oder ...

mehr