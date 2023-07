FW Celle: Feuer in einer Wohnung

Freiwillige Feuerwehr Celle

Am Dienstag um 23:08 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem gemeldeten Küchenbrand in die Denickestraße alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle war das Feuer bereits durch Anwohner gelöscht worden. Es hatte nicht in der Küche der betroffenen Wohnung sondern in einem Schlafzimmer gebrannt. Durch die Feuerwehr wurde die Brandstelle kontrolliert und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Zur Belüftung und Entrauchung wurde ein Drucklüfter eingesetzt.

Zwei Personen mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Zur Brandursache und Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell