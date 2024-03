Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Neun Schülerlotsen ausgebildet

Kaiserslautern (ots)

Auch in diesem Jahr wurden an der Integrierten Gesamtschule (Goetheschule) in Kaiserslautern neue Schülerlotsen ausgebildet. Insgesamt neun Schülerinnen und Schüler stellten sich der Herausforderung und nahmen an der Ausbildung teil.

Alexander Zapp, Elke Berberich und Tina Sornberger von der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern-Stadt unterrichteten die künftigen Lotsen an drei Tagen. Die Ausbildung beinhaltet theoretischen sowie praktischen Unterricht. Sie endet mit einer schriftlichen Prüfung. Alle neun Schülerinnen und Schüler haben sie erfolgreich bestanden.

Am 26. Februar 2024 konnten die neuen Schülerlotsen am Zebrastreifen vor der Goetheschule erstmals in ihre praktische Tätigkeit eingewiesen werden. Ab sofort können sie dort eingesetzt werden. Ansprechpartner der neuen Verkehrshelfer ist ihr Lehrer. In Absprache mit den Schülerinnen und Schülern übernimmt er die Einteilung der Dienste.

Um den Dienst als Schülerlotse auszuüben, müssen Interessierte mindesten 13 Jahre alt sein und die siebte Klasse besuchen. Der Dienst ist freiwillig, eine erfolgreich abgeschlossene Lotsen-Ausbildung die Grundvoraussetzung.

Schülerlotsen sind ehrenamtlich tätig. Unterstützung erhalten sie von der Verkehrswacht, die sich auch um die Ausrüstung der Verkehrshelfer kümmert. Dank ihrer neongelben Ausstattung sind die Schülerlotsen schon von weitem für Verkehrsteilnehmer gut erkennbar. In unregelmäßigen Abständen beaufsichtigen die Beamten der Jugendverkehrsschule die Schülerlotsen während ihrer Tätigkeit.

Die Polizeihauptkommissare der Jugendverkehrsschule bedanken sich ausdrücklich bei den Schülerinnen und Schülern, die durch ihr aktives Tun und ihre Bereitschaft zu helfen, einen Teil dazu beitragen, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die jungen Verkehrshelfer stehen bei Wind und Wetter und schon vor Schulbeginn an den Fußgängerüberwegen, um insbesondere den "schwächeren" Verkehrsteilnehmern eine Hilfe zu sein. |erf

