POL-DU: Mittelmeiderich: Verkehrsunfallflucht - Auto nicht mehr fahrbereit: Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Eine 46-Jährige hat am Mittwochnachmittag (31. Januar, 16:35 Uhr) dank ihres mutigen Eingreifens verhindert, dass eine Seniorin und ein Senior ausgeraubt werden. Die Frau berichtete der Polizei, dass sie an der Straßenbahnhaltestelle "Walsum Rathaus" an der Friedrich-Ebert-Straße beobachtet hat, wie ein 31-Jähriger einem älteren Herrn, der sich ...

mehr