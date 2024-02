Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Zivilcourage: 46-Jährige verhindert zwei Raubstraftaten

Duisburg (ots)

Eine 46-Jährige hat am Mittwochnachmittag (31. Januar, 16:35 Uhr) dank ihres mutigen Eingreifens verhindert, dass eine Seniorin und ein Senior ausgeraubt werden.

Die Frau berichtete der Polizei, dass sie an der Straßenbahnhaltestelle "Walsum Rathaus" an der Friedrich-Ebert-Straße beobachtet hat, wie ein 31-Jähriger einem älteren Herrn, der sich einen Fahrschein an dem dortigen Fahrscheinautomaten lösen wollte, die Geldbörse habe stehlen wollen. Sie ging dazwischen und verhinderte Schlimmeres.

Dann stieg die beherzte Duisburgerin in die Bahn der Linie 903 in Richtung Marxloh ein - ebenso der Tatverdächtige. Die Zeugin behielt den Mann im Blick. Dieser versuchte erneut sein Glück und soll einer älteren Dame, die mit einem Fahrrad unterwegs war, Handtasche und Handy weggerissen haben. Die Seniorin stieß den Mann weg; das Diebesgut fiel zu Boden. Der Tatverdächtige habe sich die Beute geschnappt, woraufhin die 46-Jährige erneut eingriff und dem Mann die Handtasche wegriss. Diesmal setze er sich zur Wehr und es kam in der Bahn zur körperlichen Auseinandersetzung. Die Frau wurde dabei verletzt; ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verdächtige flüchtete aus der Bahn an der Haltestelle Sonnenstraße.

Die alarmierten Einsatzkräfte fahndeten nach dem Verdächtigen, der sich schlussendlich am Abend auf der Wache in Hamborn stellte. Er musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest und ein freiwilliger Drogentest verliefen positiv. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der polizeibekannte 31-Jährige am Donnerstag (1. Februar) einem Haftrichter des Amtsgerichts Duisburg vorgeführt. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht nach wie vor den Senior und die Seniorin, die beinahe Opfer des Mannes geworden wären. Sie mögen sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 melden.

Die Polizei Duisburg begrüßt Zivilcourage. Jeder und jede kann im Rahmen seiner/ihrer Möglichkeiten helfen - sei es durch das Wählen des Notrufs, das Ansprechen Umstehender oder das Versorgen von Verletzten. Weitere Tipps rund um das Thema Zivilcourage gibt es online auf der Seite der Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter: https://www.aktion-tu-was.de.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell