POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Gefahrgutsattelzug von der Fahrbahn abgekommen

Ratzeburg (ots) - 31.01.2024 - Siek Heute (31. Januar 2024) in den frühen Morgenstunden kam es zu einem Brand eines Gartenhauses in der Straße "Bültbek" in Siek. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet gegen 04:50 Uhr eine Gartenlaube in Brand. Das Gartenhaus brannte nieder, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Ein 32-jähriger Bewohner des Wohnhauses befand sich in dem Gartenhäuschen um ...

