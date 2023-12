Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ertappte Kellereinbrecher bedrohen Bewohner: Hinweise auf Täterpaar in Niestetal erbeten

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekanntes Täterpaar ist am gestrigen Mittwochabend in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Hannoverschen Straße in Niestetal eingebrochen. Ein Bewohner war gegen 22 Uhr in das Kellergeschoss gegangen und in seinem Kellerabteil auf den unbekannten Mann sowie die Frau getroffen. Auf Befragen, was sie dort machen, entgegnete das Paar dreist, dass es sich um ihren Kellerraum handele. Als der Bewohner daraufhin die Tür zuhalten wollte, um die vermeintlichen Einbrecher an ihrer Flucht zu hindern, habe ihn der männliche Täter mit einem Schraubenzieher in der Hand bedroht und aufgefordert, zur Seite zu gehen. Der Forderung kam der Zeuge nach, woraufhin das Täterpaar aus dem Haus flüchtete. Die sofortigen Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten nicht zur Festnahme der Täter, die insgesamt sieben Keller aufgebrochen hatten. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

1.) Männlich, etwa 25 Jahre alt, schmale Statur, ca. 1,65 Meter groß, dunkle Hautfarbe, Dreitagebart, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie einen Rucksack.

2.) Weiblich, etwa 25 Jahre alt, normale Statur, ca. 1,65 Meter groß, helle Hautfarbe, mittellange dunkle Haare.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der "BAO Mars" der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell