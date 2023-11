Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen nach Raubstraftaten und Sachbeschädigungen

Minden (ots)

Am Mittwoch ist es in der Innenstadt zu einem Straßenraub und mehreren Sachbeschädigungen gekommen. In diesem Zusammenhang konnten mehrere mutmaßliche Tatverdächtige ermittelt werden. Bereits zwei Tage zuvor wurde der Polizei eine weitere Raubstraftat gemeldet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

So wurden Beamte am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr im Bereich Martinikirchhof von einem 21-Jährigen angesprochen, der berichtete, kurz zuvor von einer mehrköpfigen Personengruppe bedrängt und beraubt worden zu sein. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten vier männliche Personen im Alter von 14 bis 22 Jahren aus Minden sowie Hille kontrolliert und auf die Polizeiwache gebracht werden. Alle Tatverdächtigen hatten zuvor bei Erblicken der Beamten die Flucht ergriffen. Im Rahmen der Festnahme des 22-Jährigen kam es zudem zu einer Widerstandshandlung, ein Beamter erlitt leichte Verletzungen. Während die Jugendlichen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt wurden, verbrachten die beiden Älteren die Nacht im polizeilichen Gewahrsam. Sie wurden im Laufe des Donnerstags entlassen.

Im gleichen Zeitraum kam es in der Mindener Innenstadt zu zahlreichen Sachbeschädigungen. So wurde unter anderem die Scheibe eines Restaurants in der Straße "Am Markt" beschädigt. Am Weingarten überprüften mehrere Personen den Schließzustand von Pkws. Als sie ein Zeuge ansprach, zertrümmerten sie eine Fensterscheibe. Die ging auch in der Greisenbruchstraße an einem Wohnhaus zu Bruch. Ferner wurde die Eingangstür eines Modegeschäfts in der Bäckerstraße beschädigt. In der Kuhlenstraße wurden Reifen eines Anhängers zerstochen. In den genannten Fällen ist eine Tatbeteiligung der Personengruppe nicht auszuschließen. So konnten drei 17-jährige Tatverdächtige unter dringendem Tatverdacht angetroffen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Während zwei von ihnen noch in den Abendstunden entlassen wurden, konnten die Ermittler bei einem einschlägig polizeilich bekannten Jugendlichen ein bereits anstehendes vierwöchiges Dauerarrest erwirken. Er wurde am Donnerstagnachmittag in eine Jugendarrestanstalt verbracht.

Schon am Montag erstattete eine Frau (23) wegen eines versuchten Raubes Strafanzeige bei der Polizei und gab zu Protokoll, gegen 6.55 Uhr auf der Weserpromenade im Bereich Kanzlers Weide von zwei unbekannten Tätern angesprochen worden zu sein. Diese hätten vorgegeben, Hilfe mit einem Fahrrad zu benötigen. Als sich die Frau dem Duo näherte, schlug einer der Männer in ihr Gesicht und entwendete Wertgegenstände aus ihrer Tasche. Seitens des zweiten Unbekannten kam es zu einem körperlichen Übergriff. Die Frau wehrte sich, das Duo flüchtete. Die Täter konnten seitens der Geschädigten in einem Alter von Mitte 20 bis Mitte 30 beschrieben werden. Beide Täter waren demnach schlank und trugen Kapuzenjacken.

In allen Fällen dauern die Ermittlungen der Polizei an, mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft. Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell