POL-NB: Fahrzeugführerin kommt auf Grund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab

Sassnitz (ots)

Am 26.08.2023 gegen 23:50 Uhr kam es auf der L30 zwischen Altenkirchen und Wiek zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Die 69-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Renault Twingo befuhr mit ihrem Fahrzeug die L30. Zwischen den Ortschaften Wiek und Altenkirchen kam sie dabei auf Grund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Die Fahrzeugführerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand Totalschaden. Dieser musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR.

