POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen auf der Kreisstraße 5, Höhe Neuenkirchen (LK Vorpommern-Greifswald)

Heringsdorf (ots) - Am 25.08.2023 gegen 22:00 Uhr kam es in 17429 Bansin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem PKW. Hierbei befuhr ein Rettungswagen unter Einsatz des Sondersignals (Blaulich und Sirene) die Ahlbecker Chaussee aus Richtung Heringsdorf kommend in Richtung Wolgast. Zur gleichen Zeit befuhr der 59-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW BMW die Straße "Dorf Bansin" in Richtung ...

