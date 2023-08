Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Arbeitsunfall in einem Landwirtschaftsbetrieb in Schönbeck (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots)

Am 26.08.2023, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes in Schönbeck ein Arbeitsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand führte ein 45-jähriger Deutscher Reparaturarbeiten an der Vorderachse eines mit Mais beladenen LKW mit Sattel-Auflieger durch. Zu diesem Zweck pumpte er die Luftfederung vollständig auf, so dass die Fahrzeugfront soweit angehoben wurde, dass der 45-Jährige sich unter die Achse legen und diese reparieren konnte. Aus bislang ungeklärter Ursache ließ der Luftdruck der Federung plötzlich nach und die Fahrzeugfront sackte ab. Dadurch wurde der 45-Jährige unter dem LKW eingeklemmt. Durch die eingesetzten Kameraden der umliegenden Feuerwehren konnte der Mann unter dem LKW befreit werden. Er wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

