Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Neuss (ots)

Am Donnerstag (16.11.), gegen 16:20 Uhr, befuhr eine 16- jährige Neusserin mit ihrem Fahrrad den Radweg der Tucherstraße aus Richtung Norf kommend in Fahrtrichtung Uedesheim. Im Kreuzungsbereich "Tucherstraße / Bundesstraße 9 / Norfer Weg" überquerte sie die Bundesstraße 9 am dortigen Überweg für Fußgänger und Radfahrer, um ihre Fahrt geradeaus fortzusetzen. Ein grau-brauner VW Tiguan, aus gleicher Richtung kommend, bog zu diesem Zeitpunkt nach rechts auf die B 9 ab. Er touchierte das Mädchen, das in Folge dessen stürzte. Der Fahrzeugführer hielt an, stieg aus seinem Fahrzeug aus, um sich nach dem Wohl des Mädchens zu erkundigen und setzte anschließend seine Fahrt mit Fahrtrichtung Dormagen fort. Die Neusserin wurde durch den Zusammenstoß jedoch leicht verletzt.

Der Fahrzeugführer, vermutlich über 50 Jahre alt, war circa 185 cm groß und schlanker Statur. Er hatte kurze, braune Haare sowie einen 3-Tage-Bart und trug eine Brille und dunkelgraue Kleidung. Er sprach kein akzentfreies Deutsch.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zur Identität des Fahrzeugführers oder seinem Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Tipp der Polizei: Verlassen Sie den Unfallort nicht, ohne vorher die Polizei telefonisch informiert zu haben. Die Beamten werden mit Ihnen das weitere Vorgehen absprechen und Sie sind so auf der sicheren Seite.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell