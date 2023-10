LPI-SHL: Diebstahl aus Bungalow

Zella-Mehlis (ots) - Am 13.10.2023, um 21.23 Uhr wurde ein 22jähriger Mann aus Suhl einer Verkehrskontrolle in der Talstraße in Zella-Mehlis unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme im Klinikum Suhl veranlasst wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl ...

