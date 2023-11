Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Supermarkt

Neuss (ots)

Zwei unbekannte Personen erbeuteten am Donnerstag (16.11.) eine vierstellige Summe Bargeld aus einem Supermarkt.

Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei männliche Personen gegen 06:00 Uhr durch eine Seitentür einen Supermarkt an der Rheinfährstraße. Im Inneren hielten sie einem der Mitarbeiter offenbar ein Messer an den Körper und forderten diesen zur Herausgabe von Bargeld auf. Mit diesem und unter der Drohung gingen die Täter direkt in ein Büro und hielten einer weiteren Mitarbeiterin eine Brechstange an den Hals. Nachdem sie das dortige Bargeld eingesammelt hatten, entfernten ich die Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

Einer der Täter wird beschrieben als 170 bis 175 Zentimeter groß mit schlanker Statur und osteuropäischem Erscheinungsbild. Er hatte eine schlanke Statur, ein schlankes Gesicht und trug zum Tatzeitpunkt eine Arbeitshose der Marke Strauß mit seitlichen grünen Streifen. Weiterhin war er mit einer grünen Fleecejacke, einer schwarzen Kapuze und einem schwarzen Tuch vor dem Mund bekleidet. Er trug schwarz Handschuhe und hatte ein Messer und eine Brechstange in der Hand. Die zweite Person war laut Zeugenangaben mit einer Hose der Marke Strauß und einer dunkelgrünen Jacke bekleidet. Er hatte einen schwarzen Schal vor dem Gesicht und trug schwarze Schuhe, sowie eine weiße Kappe.

Das Kriminalkommissariat 22 in Neuss hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

