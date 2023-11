Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeibeamte im Schwerpunkteinsatz - Maßnahmen zeigen Wirkung

Neuss (ots)

Auch am Mittwoch (15.11.) waren wieder zahlreiche Einsatzkräfte in Uniform und in Zivilkleidung in den Bereichen rund um die Stadthalle und den Marienkirchplatz im Einsatz.

Bei gutem Wetter und geringem Personenaufkommen kontrollierten die Beamten in der Zeit zwischen 10:00 und 18:00 Uhr mehrere Verdächtige. Dabei ging ihnen lediglich ein 35 Jahre alter Mann aus Neuss ins Netz.

Er wurde vorläufig festgenommen, da gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vorlag. Der Mann hatte eine Geldstrafe nicht bezahlt und musste die Polizisten nun zur Wache begleiten.

Offenbar zeigen die Kontrollen und die gegen Störer in der Vergangenheit ausgesprochenen Bereichsbetretungsverbote Wirkung.

Dennoch wird die Polizei im Rhein-Kreis Neuss auch in Zukunft ihre Schwerpunkteinsätze fortsetzen, um die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger weiter zu erhöhen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell