POL-NE: Eine Schwerverletzte Frau bei Zusammenstoß mit Pkw

Durch einen Verkehrsunfall ist am Freitagmorgen (17.11.) gegen 06:30 Uhr eine 81-jährige Dormagenerin schwer verletzt worden.

Sie wollte zu Fuß einen Zebrastreifen an einem Kreisverkehr auf der Salm-Reifferscheidt Allee in Dormagen überqueren. Ein 75-jähriger Autofahrer aus Köln befuhr eben diese Straße in Richtung Dr. Geldmacher-Straße und übersah nach ersten Erkenntnissen die Fußgängerin.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau überrollt und das Fahrzeug kam über der Dame zu Stehen. Der Kölner leistete sofort Erste Hilfe, er hob das Fahrzeug mit einem Wagenheber an und packte die Verletzte in eine Decke. Die hinzugerufene Feuerwehr übernahm die weitere Rettung und brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Salm-Reifferscheidt Allee im Bereich des Unfallortes komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 in Neuss hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Schlechte Witterung wie Nebel, Regen und Schneefall führen gemeinsam mit Dunkelheit oftmals zu schwierigen Lichtverhältnissen. Zudem reduzieren entgegenkommende Lichtquellen die Wahrnehmbarkeit dunkel gekleideter Personen. Daher empfiehlt die Polizei reflektierende Kleidung zu tragen, denn die Sichtbarkeit erhöht die Sicherheit. https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/sicherheit-durch-sichtbarkeit-1

