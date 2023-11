Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Grevenbroich und Jüchen

Bild-Infos

Download

Grevenbroich / Jüchen (ots)

In Grevenbroich kam es zu einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gleiwitzer Straße. Unbekannte hatten ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zur Wohnung verschafft.

Ein Nachbar hatte die Tat am Mittwoch (15.11.), gegen 13:30 Uhr, bemerkt und die Polizei informiert. Ihm waren am Dienstagabend (14.11.), gegen 19:15 Uhr, zwei dunkel gekleidete Personen aufgefallen, die sich von der Örtlichkeit entfernt hatten.

Ob Personen im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen und ob die Täter bei ihrem Einbruch etwas erbeutet haben, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Vier Einfamilienhäuser wurden am Mittwoch (15.11.), in der Zeit von 14:00 bis 22:15 Uhr, in Jüchen das Ziel von Einbrechern. Die Tatorte liegen an der Kanalstraße, der Straße Am Wolterskamp, der Friedensstraße und der Mühlenstraße in Hochneukirch.

Unbekannte hatten an allen Tatorten Fenster oder Terrassentüren aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde in zwei Fällen Schmuck gestohlen, bei den anderen Taten gingen die Täter leer aus.

Hinweise auf die Einbrecher liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Dunkle Häuser und Wohnungen lassen Einbrecher leicht erkennen, dass ihre Bewohner nicht zu Hause sind. Eine Anwesenheitssimulation kann dabei helfen, Einbrüche zu verhindern. Weitere Informationen zum Thema gibt es unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell