Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Einbrüche im Kreisgebiet

Neuss / Dormagen / Grevenbroich (ots)

Am Dienstag, (14.11.) kam es im Kreisgebiet zu drei Wohnungseinbrüchen.

In der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 18:50 Uhr wurde in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kaiser-Friedrich-Straße in Neuss eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Tatverdächtige über den Balkon Zugang zur Wohnung. Die Balkontür wies Hebelspuren auf, die Wohnung wurde durchwühlt, entwendet wurde Kleidung.

In Dormagen haben sich Unbekannte auf der Düsseldorfer Straße zwischen 16:30 Uhr und 18:52 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Nach ersten Erkenntnissen hat der Eigentümer, nachdem er von einem hinteren Grundstücksteil wieder in das Wohnhaus gegangen sei, mehrere Personen im Haus festgestellt und die Polizei verständigt. Daraufhin seien die Tatverdächtigen geflüchtet. Zugang verschafften sie sich, indem sie ein Fenster in der 1. Etage aufgebrochen hatten, das sie über eine Garage erreicht hatten. Mehrere Zimmer wurden durchwühlt. Videoaufnahmen zeigen, dass es sich bei den Tatverdächtigen um vier augenscheinlich männliche Personen mit schlanker Statur in Sportanzügen handelt. Ihre Sprache soll nicht akzentfrei gewesen sein.

Auch in Grevenbroich wurde in der Zeit zwischen 08:50 und 18:00 Uhr auf der Straße Am Mühlenweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen haben zwei Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und sich so Zutritt zum Wohnbereich verschafft. Schränke und Schubladen wurden durchwühlt, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Es werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben, sodass es auch mit einfachen Mitteln möglich ist, Ihr Haus oder Ihre Wohnung in Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen. Auf diesem Wege können Sie das Einbruchrisiko senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich bei der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

