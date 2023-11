POL-NE: Fünf Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Neuss (ots) - Am Montagabend (13.11.), gegen 20:15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Rheinallee gerufen. In einer Wohnung im sechsten Stockwerk war ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen rasch löschen. Der Brand war in der Küche der Wohnung ausgebrochen, während die Bewohnerinnen, eine 49 Jahre alte Frau und deren 14 Jahre alte Tochter, nicht zu Hause ...

mehr