Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vorsicht vor Betrugsmaschen

Neuss / Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (15.11.), gegen 14:30 Uhr, erhielt eine 83- jährige Neusserin Besuch von einem angeblichen Wasserinstallateur. Dieser besuchte die Seniorin an deren Wohnanschrift auf der Krokusstraße in Neuss. Sie öffnete ihm die Haustür des Mehrparteienhauses und begleitete den Mann, der angab, den Wasserdruck überprüfen zu müssen, anschließend in den Keller. Nach circa 10 bis 15 Minuten, in denen der etwa 50 Jahre alte und 170 cm große Unbekannte vorgab, den Wasserdruck zu überprüfen, verließ er das Wohngebäude wieder. Seine Arbeiten hatte er zuvor in ein mitgeführtes Funkgerät auf deutscher Sprache dokumentierte.

Er war komplett in schwarz gekleidet, trug eine Kappe sowie eine Brille und führte neben dem Funkgerät eine Mappe mit sich.

Die 83- Jährige musste bei Rückkehr in ihre Wohnung neben offenstehenden Türen und Schubladen das Fehlen von Schmuck feststellen. Ihre Wohnungstür wies keine Einbruchspuren auf.

Ob mit dem angeblichen Wasserinstallateur eine weitere Person in das Wohngebäude gelangte, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen, die beim Kriminalkommissariat 12 geführt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell