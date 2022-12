Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehr begleitet Geburt einer neuen Erdenbewohnerin

Mönchengladbach-Schrievers, 19.12.2022, 22:59 Uhr, Akazienstraße (ots)

Am späten Montagabend hatte es ein kleines Mädchen ganz besonders eilig Bürgerin der Stadt Mönchengladbach zu werden. Gegen 23:00 Uhr erreichte der Notruf die Leitstelle der Feuerwehr und rief ein Rettungsteam der Berufsfeuerwehr auf den Plan. Beim Eintreffen des Rettungswagens war der Geburtsvorgang bereits im Gange, so dass der Transport in eine Geburtsklinik nicht mehr rechtzeitig hätte von statten gehen können. So brachte die junge Mutter wenige Minuten später unter der notfallmedizinischen Betreuung der Rettungswagenbesatzung ein gesundes Mädchen zur Welt. Nach der ersten Untersuchung von Mutter und Tochter und nach erfolgreicher Abnabelung wurden die beiden in ein städtisches Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) und ein Notarzteinsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr.

Berichterstatter: Brandoberinspektor Thomas Mandrossa und Notfallsanitäter Kay Schneider

