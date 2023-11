Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer nach Unfall in Kleinendorf schwer verletzt

Rahden (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad ist es am Mittwoch im Stadtteil Kleinendorf gekommen. Der Motorradfahrer (18) wurde dabei schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen nach war der junge Fahrer mit seiner Kawasaki gegen 19.30 Uhr auf der Lemförder Straße aus Rahden kommend unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 53-jähriger Rahdener mit seinem Fiat die Straße "Dieklage" in Richtung Lemförder Straße und beabsichtigte an der Einmündung nach links in diese einzubiegen. Als der ebenfalls aus Rahden stammende Zweiradfahrer, seinen Angaben nach erkannte, dass der von rechts kommende Wagen in den Kreuzungsbereich einfuhr, versuchte dieser durch Ausweichen nach links die Kollision zu verhindern. Trotz des Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In der Folge schleuderte das Kleinkraftrad auf den linkseitig der Lemförder Straße verlaufenden Grünstreifen.

Eine Frau aus Minden, die den Unfall beobachtet hatte, kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt in das Krankenhaus nach Lübbecke gebracht.

Ebenfalls am Einsatz beteiligt war die Feuerwehr Rahden. Diese wurde zur Ausleuchtung der Unfallstelle zwecks Unfallaufnahme angefordert. Es entstand erheblicher Sachschaden. Das Zweirad wurde abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich für den Verkehr zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell