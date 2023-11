Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallbeteiligter Radfahrer wird um Kontaktaufnahme gebeten

Bad Oeynhausen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Ecke "Auf der Hude" / "Hahnenkampstraße" bittet die Polizei einen beteiligten Radfahrer um Kontaktaufnahme.

Den Angaben zufolge hatte ein Ford-Fahrer aus Bad Oeynhausen die Straße "Auf der Hude" am Freitag gegen 6.45 Uhr in Richtung "Dörgen" befahren. Zeitgleich befand sich ein bisher unbekannter Radfahrer auf der "Hahnenkampstraße" und befuhr diese in Richtung "Alter Postweg". In der Folge kam es im dortigen Kreuzungsbereich zum Kontakt beider Verkehrsteilnehmer, der Radler touchierte das Auto. Nach einem kurzen Gespräch setzte der offenbar dunkelbekleidete Radfahrer seine Fahrt fort, ohne seine Personalien hinterlassen zu haben.

Nun bitten die Verkehrsermittler den etwa 175 bis 180 cm großen und zwischen 40 und 60 Jahre alten Mann unter Telefon (0571) 88660 um Kontaktaufnahme. Dies gilt auch für mögliche Beobachter des Unfalls.

