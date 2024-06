Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Serie von E-Bike-Diebstählen in Vaake mit rund 30.000 Euro Gesamtschaden: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Reinhardshagen-Vaake (Landkreis Kassel): Zehn Fahrräder, insbesondere E-Bikes, im Gesamtwert von rund 30.000 Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donenrstag im Reinhardshagener Ortsteil Vaake gestohlen. Die Diebe hatten im Laufe der Nacht an acht Tatorten in der Harnestraße, der Straße "Im Sieck", der Martin-Luther-Straße, der Schlesierstraße und der Waldstraße beispielsweise Garagen oder Geräteschuppen aufgebrochen. Aus diesen entwendeten sie überwiegend E-Bikes, aber auch Kinderfahrräder und ein Mountainbike. Die Beamten der zuständigen Polizeistation Hofgeismar ermitteln nun zu dieser Einbruchs- und Diebstahlsserie und bitten dabei um Hinweise von Zeugen. Wer in der Nacht zum Donnerstag in Vaake verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 05671 - 99280 bei der Polizei in Hofgeismar zu melden.

