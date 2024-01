Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Mitarbeiter stellt Tatverdächtigen

Bünde (ots)

(jd) Am Montag (22.1.) bemerkte der Mitarbeiter eines Supermarktes an der Wilhelmstraße gegen 15.10 Uhr einen ihm unbekannten Mann, der sich auffällig in dem Geschäft bewegte: Der bis dahin Unbekannte nahm eine Packung Rasierklingen aus der Auslage und versteckte diese unter seiner Kleidung. Dann passierte der Mann den Kassenbereich und ging Richtung Ausgang. Dort konnte ihn der Mitarbeiter aufhalten und bis zum Eintreffen der Polizei in einen Nebenraum führen. Die hinzugekommenen Beamten stellten fest, dass es sich um einen 72-jährigen Bünder handelt, gegen den nun wegen Ladendiebstahls eine Anzeige geschrieben wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen.

