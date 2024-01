Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Vier Fahrzeuge beschädigt

Bünde (ots)

(jd) Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Freitag (19.1.), um 13.20 Uhr an der Kreuzung Blankener Straße/Levisonstraße. Eine 61-jährige Bünderin fuhr mit ihrem Kia auf der Blankener Straße in Richtung Wasserbreite. Die Frau gab an, dass die Ampel für sie Grünlicht zeigte, sodass sie ihre Fahrt im Kreuzungsbereich fortsetzte. Zeitgleich wartete eine 85-jährige Engeranerin zunächst mit ihrem Opel an der Ampelanlage der Blankener Straße und setzte dann, als die Ampel ihrer Aussage nach ebenfallls auf Grünlicht umsprang, ihre Fahrt fort. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Durch die starke Wucht des Aufpralls schleuderte der Kia über eine Verkehrsinsel gegen einen ebenfalls an der Ampel wartenden VW, den eine 58-jährige Bünderin fuhr. Durch den Aufprall wurde der VW in einen dahinter wartenden Mercedes einer 67-jährigen Bünderin geschoben. An den vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang, insbesondere zu den Grünphasen der Ampel, machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

