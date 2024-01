Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte gehen Bücherei an

Herford (ots)

(jd) In der vergangenen Nacht (22.1.) stellten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford eine Sachbeschädigung in der Innenstadt fest. Gegen 1.30 Uhr bemerkten sie die offensichtlich eingeschlagene Schaufensterscheibe einer Bücherei in der Straße Gehrenberg: Sowohl vor dem Gebäude, als auch in der Auslage befanden sich diverse Glasscherben. Die Beschädigung wurde durch die Beamten gesichert. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

