Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeug landet im Vorgarten - drei Personen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(sud) Am 20.01.2024 gegen 02:10 Uhr befuhr ein BMW, besetzt mit drei Personen, die Salzufler Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Leipziger Straße verläuft die Salzufler Straße in Form einer leichten Linkskurve. Dort kam der BMW von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Mauer und kam im Garten eines Wohnhauses zum Stehen. Dort kollidierte er mit zwei abgestellten und abgemeldeten Fahrzeugen. Die drei Insassen des BMW im Alter von 20 bis 22 Jahren wurden leicht verletzt und örtlichen Krankhäusern zugeführt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8500 Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell