POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Winterberg, B236 (ots)

Am Freitag, 10.03.2023, 20:05 Uhr, befuhr der 19 jährige PKW-Führer die B236 von Winterberg in Richtung Winterberg-Neuastenberg. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er mit seinem PKW auf schneeglatter Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr und stieß dort gegen das Wohnmobil eines 32 jährigen, der in entgegengesetzte Richtung fuhr. Der 19 jährige wurde dabei schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus Winterberg. (als)

