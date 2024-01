Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl auf Baustelle- Mehrere Stromkabel entwendet

Herford (ots)

(sls) Am frühen Donnerstagmorgen (18.1.) bemerkte ein Handwerker auf einer Baustelle an der Planckstraße in Herford, dass mehrere Stromkabel entwendet wurden. Auf der Gelände befinden sich mehrere Stromkästen, wodurch die Baustelle in einigen Bereichen mit Strom versorgt werden. Hierzu wurden auch mehrere Verbindungskabel verlegt. Am Mittwochabend (17.1.) gegen 16:00 Uhr wurde die Baustelle durch alle Handwerker verlassen. Als der Zeuge am darauffolgenden Morgen gegen 05.30 Uhr die Baustelle betrat, entdeckte er mehrere abgeschnittene Kabelstecker. Die dazugehörenden Stromkabel wurden entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei ca. 7.000 Euro. Da auch in der Nacht im Bereich der Baustelle mehrere Fahrzeuge und Personen unterwegs sind, hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen, die weitere Angaben zu dem Diebstahl machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

