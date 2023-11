Polizei Bochum

POL-BO: Raub an U-Bahn-Haltestelle

Bochum (ots)

Zu einem Raub kam es am 13. November, gegen 14.45 Uhr, am Konrad-Adenauer-Platz in Bochum.

Eine 55-jährige Bochumerin hielt sich witterungsbedingt oberirdisch an der U-Bahn-Haltestelle Musikforum/Bermuda3eck auf.

Hier näherte sich ein unbekannter Täter mit einem Fahrrad und stellte sich ebenfalls unter.

Nach einigen Minuten schubste der Unbekannte plötzlich die Bochumerin und entwendete ihr einen abgestellten Rucksack.

Dabei wurde die 55-Jährige leicht verletzt.

Der Mann flüchtete anschließend auf seinem Fahrrad in Richtung Musikforum.

Beschrieben wurde er zwischen 30 und 40 Jahren, circa 175 cm groß, mit einer schlacken bis normalen Statur. Er hat ein "längliches" Gesicht und blaue Augen. Gekleidet war mit grün-grauer Kleidung sowie einem Kapuzenoberteil. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

