Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firmengebäude - Unbekannte entwenden Kupfer

Herford (ots)

(jd) Zwischen 18.15 Uhr am Dienstag (16.1.) und 4.30 Uhr am Mittwoch kam es an der Ernstmeierstraße zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Der Mitarbeiter der Firma bemerkte gestern in den frühen Morgenstunden eine offenstehende Tür - diese ist für gewöhnlich geschlossen. Als er dann weiter durch das Gebäude ging, bemerkte er, dass weitere Türen zu Büros geöffnet waren. Im Lager fand er schließlich ein leeres Regal vor, in dem zuvor Kupferteile gelagert waren. Hierbei handelt es sich um Rohre und diverse Kleinteile, die einen Wert von rund 13.000 Euro haben. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch überprüft. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter eine Kellertür gewaltsam öffneten. Auch die Türen zu den Büros wurden mittels eines Werkzeugs und starker Gewalteinwirkung geöffnet, die Räume dann offensichtlich durchsucht. Zeugen, die am Dienstagabend oder in der Nacht zu Mittwoch im Bereich der Ernstmeierstraße etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 oder auf einer der Polizeidienststellen zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell