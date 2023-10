POL-PDNR: Fahrradfahrerin auf B42

Roth (ots) - Am gestrigen Morgen, in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 06:00 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter in den Verkaufsraum der Tankstelle in Roth einzubrechen. Die Täter warfen wiederholt einen Stein gegen die Fensterscheibe, die jedoch nicht zerbrach. Bei einem Wurfversuch prallte der Stein derart von der Fensterscheibe ab, dass er einen abgestellten Pkw beschädigte. Sachdienliche Hinweise erbittet die ...

