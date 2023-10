POL-PDNR: Erneuter Kartoffeldiebstahl in Helmenzen

Niederfischbach (ots) - Im Zeitraum 04.10.2023, 23:00 Uhr bis 05.10.2023, 08:15 Uhr wurde in der Konrad-Adenauer-Str. 84 in Niederfischbach ein schwarzes E-Bike der Marke "Panther" mit orangenen Akzenten entwendet. Das Fahrrad war mittels Schloss an einem Regenabflussrohr befestigt. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Patrick Boller Telefon: ...

mehr