LPI-J: Raser nach Unfall gestellt

Apolda (ots) - Am Samstag, den 15.07.2023 teilte eine aufmerksame Bürgerin gegen Mittag bei der Polizei mit, dass sie am Bahnhof in Apolda einen kleinen Jungen angetroffen hatte, welcher ohne Aufsicht ganz alleine unterwegs gewesen war. Der 4-jährige kannte seine Adresse nicht, konnte die hinzugerufenen Polizeibeamten jedoch zu seinem Wohnhaus führen, wo ihnen durch die Eltern zunächst das Unverständnis darüber ...

