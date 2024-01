Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch in Kosmetikstudio - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Die Inhaberin eines Kosmetikstudios an der Salzuflener Straße stellte am Dienstag (16.1), gegen 7.30 Uhr einen Einbruchsversuch fest. Bisher unbekannte Täter versuchten, die Eingangstür zu dem Gebäude mittels eines Werkzeugs gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, sodass die Unbekannten nicht in das Kosmetikstudio gelangen konnten. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden. Der Tatzeitraum kann zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen eingegrenzt werden. Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum an der Salzuflener Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

