Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Lager - Unbekannte entwenden Fotoequipment

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein Zeuge bemerkte am Montag (15.1.) einen Einbruch in ein ehemaliges Fotogeschäft an der Friedrichstraße: Eine Fensterscheibe an dem Gebäude war eingeschlagen. Auf diesem Wege gelangten der oder die bisher unbekannten Täter ins Gebäudeinnere, wo sie das Fotogeschäft auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten. Eine Holztür, die den Verkaufsraum mit dem Lager verbindet, wurde augenscheinlich mit einem Werkzeug gewaltsam geöffnet und dann aus der Verankerung gerissen. Auch die Lagerräume wurden von den Unbekannten durchwühlt. Nach einer ersten Durchsicht nahmen der oder die Täter Waren im fünfstelligen Bereich an sich, ehe sie flüchteten. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen dem 13. Dezember und dem 15. Januar. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell