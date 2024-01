Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Eingangsbereich von Bestattungshaus demoliert

Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens bemerkte am Montag (15.1.) gegen 17.15 Uhr Beschädigungen an einem Bestattungshaus am Holtackerweg. Zwei Waschbetonplatten, die unmittelbar vor dem Eingangsbereich des Gebäudes liegen, waren zerbrochen. Bei zwei weiteren Platten lösten der oder die unbekannten Täter den Mörtel. Letztmalig war am Samstag, gegen 13.00 Uhr ein Mitarbeiter in dem Gebäude. Zu diesem Zeitpunkt waren die Waschbetonplatten im Eingangsbereich noch intakt. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei Herford bittet Zeugen um Hinweise: Diese können telefonisch unter 05221/8880 oder auf jeder Polizeidienststelle übermittelt werden.

